Sénégal: le rédacteur en chef adjoint de Senego placé en garde à vue pour une "déclaration attendue de Sonko"

Le rédacteur en chef adjoint du site d'information Senego, Khalil Kamara est placé en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Le journaliste a été convoqué par les enquêteurs après son audition, mardi 05 septembre 2023.



A l’origine de cette garde à vue du sieur Kamara, un texte publié sur le site et intitulé " la déclaration attendue de Ousmane Sonko". Le texte est signé par Boubacar Sall. Ce dernier, rappelle le site em ligne, fait des contributions dans la presse sénégalaise depuis des années.



Khalil Kamara est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à un corps constitué et offense au chef de l’Etat."



A noter que dans ce même média, un journaliste a été interpellé par la Dic. Il s'agit de Abdou Khadre Sakho. Celui-ci a é été déféré au parquet pour "diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions" avant d'étre libéré.



Il lui était reproché d’avoir écrit et publié sur le site Senego un article faisant état de ‘’négociations souterraines’’ en vue de la libération de l’opposant Ousmane Sonko.