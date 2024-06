Sénégal: les assises de l’entreprise débute jeudi 27 juin

Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) va organiser ses prochaines « assises de l’entreprise » jeudi et vendredi prochains à l’hôtel King Fahd de Dakar », a annoncé, lundi, son président, Baïdy Agne.



L’édition 2024 de cette rencontre qui se tient annuellement « depuis une vingtaine d’années » survient dans un contexte, marqué par « des enjeux et des défis nouveaux », à savoir une politique économique fortement basée sur la « souveraineté », et où la « promotion du contenu local est plus que jamais d’actualité », a souligné M. Agne lors d’une conférence de presse.



Le contenu local, c’est-à-dire l’implication de la main-d’œuvre et des entreprises locales dans l’exploitation des ressources nationales par des entreprises étrangères, doit être élargie à d’autres secteurs d’activité, a plaidé le président du CNP.

Le Salon international des professionnels de l’économie numérique (SIPEN), le Salon national Dakar Industries 2024, ainsi qu’une table ronde sur les entreprises, les impôts et les douanes font partie du programme des assises du CNP.



Un forum Etat-partenaires sociaux, un symposium consacré à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la formation et une rencontre d’organisations patronales d’Afrique de l’Ouest en font également partie.



Selon M. Ngom, « Le SIPEN n’est pas un événement national. Tous les pays de l’UEMOA seront représentés ». À ce volet des assises prendront part plus de 5.000 visiteurs et des représentants d’une centaine d’entreprises, selon le président de l’OPTIC, une organisation membre du CNP précisant que certains participants du SIPEN y seront de manière virtuelle, a-t-il précisé.