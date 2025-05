Opération financière douteuse : le parquet financier enquête sur un protocole controversé entre Postefinances et Saar Vie

Le parquet financier s’intéresse de près à une opération financière suspecte impliquant Postefinances et la société d’assurance Saar Vie. Selon Libération, une enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances, visant notamment trois anciens hauts responsables : Mouhamadou Diaité, ancien directeur général de La Poste, Abdoul Aziz Diallo, ex-directeur de Postefinances, et Amadou Diagne, président du conseil d’administration de Saar Vie.



D’après le journal, ces derniers ont été entendus discrètement par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de faire la lumière sur cette affaire.



Selon Libération, l’origine du contentieux remonte en mai 2021, suite à une longue bataille judiciaire de plus de 10 ans, Sagef et Saar Vie Sa (ex-Illico Saa) avaient été condamnées définitivement par la Cour commune de justice et d'arbitrage à payer la rondelette somme de 1.396.389.797 Fcfa à Postefinances.



La même source renseigne que Sagef et Saar Vie Sa, avaient failli à leurs obligations après des placements financiers, la Cour avait autorisé Postefinances a validé une hypothèque qui portait sur 11 immeubles de Saar Vie.



Cependant, alors que Postefinances était dans un gouffre financier, peinant même à payer ses salaires, ses nouveaux dirigeants ont appris que leurs prédécesseurs avaient signé un sombre protocole avec Saar Vie qui e qui effaçait presque cette condamnation obtenue après un bras de fer coûteux et l'hypothèque. Le protocole avait été paraphé par Abdou Aziz Diallo, qui a évoqué des instructions reçues de Mouhamadou Diaité, et Amadou Diagne.



Aux termes de cet accord, Postefinances acceptait de renoncer non seulement à la condamnation judiciaire de près de 1,4 milliard FCFA, mais également à l’hypothèque sur les onze immeubles en contrepartie du versement de seulement 450 millions FCFA par Saar Vie.



L’enquête est désormais bouclée. La balle est dans le camp du parquet financier, qui devra décider des suites à donner à cette affaire potentiellement explosive.