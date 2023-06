Sénégal: les députés en séance plénière du mercredi au vendredi

Les députés sont convoqués en séances plénières du mercredi 07 juin au vendredi 09 juin 2023 à l'Assemblée nationale.



L'ordre du jour de la séance plénière du mercredi 07 juin 2023 à 09 heures est relatif à l'examen du Projet de loi n°13 /2023 portant sur le Code de l'Environnement.



Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique défendra ce projet de loi.



Le jeudi 08 juin à 09 heures, le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire sera face aux députés pour l'examen du Projet de loi n°01/2023 modifiant la loi n°2004-16 du 04 juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale.



Enfin, le vendredi 09 juin à 09 heures, ce sera au tour du ministre de l'Elevage et des Productions animales de défendre le Projet de loi n°02/2023 portant sur le Code pastoral.