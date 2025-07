Sénégal : les victimes des événements de 2021–2024 dénoncent la lenteur du traitement judiciaire de leurs dossiers

Le Rassemblement des victimes des événements survenus entre mars 2021 et février 2024 monte au créneau. Lors d'un point de presse ce samedi, le collectif a dénoncé la lenteur persistante de la justice dans le traitement de leurs dossiers, appelant les autorités compétentes à agir en toute urgence.



« Nous, Rassemblement des victimes exprimons, notre profonde préoccupation face aux lenteurs persistantes du système judiciaire sénégalais dans le traitement des dossiers des victimes du régime de Macky Sall. Depuis 2021, ces victimes confrontées à des violations graves de leurs droits fondamentaux, attendent justice et réparation », a déploré Ibrahima Sané, porte-parole du jour.



Selon lui, malgré les promesses répétées d’engagement pour la transparence et la justice, les retards continuent et minent la confiance des citoyens sénégalais devant le système judiciaire



« Nous appelons les autorités judiciaires à prioriser ces dossiers et à mettre en œuvre ses réformes pour accélérer le processus judiciaire. Il est impératif que les enquêtes soient menées de manière exhaustive et impartiale pour garantir que la lumière soit faite sur les atrocités commises et que les responsables soient traduites devant la justice », a poursuivi Ibrahima Sané.



Les victimes insistent sur la nécessité de réforme immédiate pour renforcer l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire sénégalais. « Une justice rapide et équitable pourra restaurer la confiance et contribuer à une paix durable au Sénégal », ont-ils souligné.



Le collectif espère par ailleurs attirer l’attention nationale et internationale sur cette situation jugée critique, et appelle à une « mobilisation urgente en faveur des victimes toujours en attente de reconnaissance et de réparation ».