Sénégal : plus de 300 personnes arrêtées lors des émeutes (Média)

Trois-cent-soixante-dix (370) individus ont été arrêtés hier mercredi, lors des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs localités du pays et qui ont causé d'énormes dégâts matériels. Parmi ces mis en cause, 170 ont été interpellés par la police.



Ils ont été placés en garde à vue pour les faits de vol, destruction de biens appartenant à autrui, des destruction biens publics et voie de fait, rapporte L'Observateur.



Du côté de la gendarmerie, la note est légèrement plus salée, avec un total de plus de 200 manifestants envoyés en prison, informe la même source.



A souligner que des affrontements ont éclaté un peu partout au Sénégal jeudi. Des jeunes supposés partisans de Pastef ont brûlé des pneus, barré des routes, brûlé des bus, pour manifester contre la violence subie par leur leader Ousmane Sonko qui a été exfiltré de son véhicule par les éléments de la Bip ( Brigade d'intervention polyvalente) qui l'ont conduit de force au tribunal de Dakar où se tenait le procès l'opposant au ministre Mame Niang.