Rapport financier 2023 de la FSF : un solde de trésorerie de 4,213 milliards de FCFA et des créances de 1,343 milliards FCFA

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a publié un rapport détaillé sur sa situation financière pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Dans ce document de 18 pages, on peut noter le lancement des travaux de rénovation du stade Demba Diop, ainsi que la décision du Comité Exécutif d'augmenter les subventions accordées aux clubs et d'anticiper le versement des subventions pour la saison 2023-2024.



Le budget de la trésorerie qui a pour objectif de veiller à la stabilité financière de la FSF, se compose de l’ensemble des encaissements et décaissements prévisionnels au courant de l’année 2024.



« Le solde de trésorerie de 4,213 milliards de FCFA au 31 décembre 2023 », lit-on dans le rapport.



« Les créances s'élèvent à 1,343 milliard de FCFA, principalement auprès de sponsors et partenaires commerciaux. Les autres créances comprennent le prize money de la CAF, les financements des programmes Forward 3.0 et 2.0, ainsi qu'une dette du ministère des Sports de 877 millions de FCFA », précise-t-on.



Le chiffre d'affaires a diminué de 70%...



Pour le compte de résultats, le chiffre d’affaires connait une baisse du fait de l’absence de compétition majeures comme la Coupe d’Afrique Nations (CAN) et la Coupe du monde.



« Le chiffre d'affaires a diminué de 70% par rapport à l'exercice précédent, passant de 17,658 milliards de FCFA à 5,446 milliards de FCFA, en raison de l'absence de compétitions majeures comme la CAN et la Coupe du Monde. Les dépenses liées aux championnats et compétitions ont également baissé de 17,48% », précise le document.



Les subventions reçues par la FSF ont connu une hausse notable, notamment grâce à la participation de la FIFA au financement de la rénovation du stade Demba Diop. En valeur absolue, l'augmentation est de 36,7% par rapport à la saison précédente. Les subventions versées, quant à elles, ont augmenté de 160%.



« Le budget alloué à la réhabilitation du stade Demba Diop s'élève à 5,113 milliards de FCFA, financé à 63,03% par la FSF et 36,97% par la FIFA », renseigne le rapport.



Au titre des subventions versées, le document indique une hausse de 160% par rapport à l’an dernier. « Suite à la décision du Comex, nous avions décidé d’augmenter les subventions à verser aux différents clubs et d’anticiper le paiement de la saison 2023-2024 », indique le document.



Ce rapport financier, accompagné des pièces comptables, sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire de la FSF, prévue le 21 septembre prochain.