L'ancien Président sénégalais Macky Sall s'est entretenu avec le SG de l'ONU

Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues…

— Macky Sall (@Macky_Sall) April 16, 2024



L'ancien Président sénégalais Macky Sall a posté ce mardi sur son réseau social X les détails d'une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'entretien, qui a eu lieu le 16 avril 2024 au siège de l'Organisation des Nations Unies, a été l'occasion pour M. Sall de discuter de sa nouvelle mission en tant qu'Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P).Dans son message, l'ancien président exprime sa gratitude envers Antonio Guterres, qu'il qualifie également d'ami, pour le temps accordé lors de leur réunion. Il mentionne avoir informé le secrétaire général de sa mission en tant qu'Envoyé spécial du 4P, soulignant ainsi l'importance de cette initiative axée sur la protection de l'environnement et le bien-être des populations."Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprime ma gratitude pour son soutien à ma mission", peut-on lire sur le compte X de Macky Sall.