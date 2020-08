Sénégal : testés positifs au coronavirus, 25 soldats espagnols rapatriés de Dakar

Le ministère espagnol de la Défense a rapatrié 25 soldats de l'armée de l'air stationnés à Dakar (Sénégal), après qu’ils ont été testés positifs au Covid -19, rapporte le site elespanol.com



Certains de ces soldats ont commencé à présenter des symptômes de la maladie, c'est pourquoi des tests PCR ont été effectués, où il a été constaté que 25 d'entre eux étaient infectés bien qu'asymptomatiques ou bénins.



Le détachement de Marfil, situé à la base d'Aérienne Senghor à Dakar, compte environ 65 militaires. Sa mission principale est, sous le contrôle opérationnel du commandement des opérations, de contribuer au transport logistique en appui à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



Le rapatriement a eu lieu samedi conformément à protocoles établis par les forces armées, comme le rapporte la Défense dans un communiqué de presse. Une fois sur le sol espagnol, les militaires devront passer la quarantaine correspondante. 15 d'entre eux le feront à la base aérienne de Getafe et les 10 autres à Torrejón.



Deux des personnes touchées, celles présentant des symptômes plus graves, ont été admises à l'hôpital Gómez Ulla, mais ont déjà obtenu leur congé.



Le reste du contingent, bien qu'il ait donné un résultat négatif aux tests, est maintenu en quarantaine à titre préventif, et avec toutes les mesures de protection et de sécurité mises en place pour arrêter les infections.



La semaine prochaine, un vol d'Espagne à Dakar est prévu pour transférer les militaires qui doivent continuer dans la mission, une fois la période de quarantaine établie et les tests effectués sur eux négatifs.