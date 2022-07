Sénégal: un cabinet américain de lobbying engagé pour le 3e mandat de Macky Sall (Africa Report)

C’est le site Africa Report qui donne l’information. La Présidence du Sénégal a engagé une société de lobbying américaine dans le cadre d'une campagne mondiale visant à redorer la réputation de Macky Sall qui envisage un troisième mandat controversé.



Mercury Public Affairs, basé à New York, doit être payé 15 000 $ (plus de 7 millions FCFA) par mois pour fournir «des services de conseil stratégique, de relations gouvernementales, de lobbying et de relations publiques» au profit du bureau de la présidence, selon un dossier de lobbying récemment divulgué, selon le magazine africain de référence en politique, économie et culture, The Africa Report.