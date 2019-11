Sénégal : vers la mise en place d’une loi pour lutter contre le désencombrement et l’insalubrité

Pour lutter contre le désencombrement et l’insalubrité, l’Etat du Sénégal envisage mettre en place un projet de loi. C’est le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana qui a fait l’annonce ce dimanche lors d’une émission sur la Rfm.



« Ce projet de loi qui prévoit de durcir les sanctions notamment financières, a été transmis au secrétariat général du gouvernement pour circularisation et dans quelques semaines ou quelques mois, nous irons le défendre à l’Assemblée nationale » a dit M. Fofana.



A en croire le ministre, ce projet va changer la réglementation, mais aussi permettre aux Sénégalais de savoir qu’il y a maintenant une force de répression sur ces questions. S’agissant de la démolition annoncée du marché Sandaga, le plus grand à Dakar, le ministre veut d’abord recaser les commerçants avec qui, il a entamé une discussion.