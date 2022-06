Sénégal : vers la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre règlementaire de l’exploitation des carrières

En conseil des ministres mercredi, le président Macky Sall a demandé au gouvernement de proposer dans les meilleurs délais un cadre règlementaire de l’exploitation des carrières au Sénégal.



Le Chef de l’Etat demande, enfin, au Ministre en charge de l’Industrie, de proposer, sur la base des axes stratégiques validés, un projet de loi de promotion de l’industrialisation du Sénégal, au regard des enjeux de souveraineté (alimentaire, pharmaceutique, numérique...) dans le contexte économique actuel, lit-on dans le document.



Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur plusieurs points dont le renforcement de la régulation de l’exploitation des carrières.



A ce sujet, le Président de la République a invité les Ministres en charge des Domaines, des Collectivités territoriales, des Mines, des Infrastructures et de l’Environnement, à proposer, dans les meilleurs délais, un cadre réglementaire pour d’une part, assurer la préservation, au nom de l’Etat, des sites d’exploitation identifiés et, d’autre part, harmoniser la gestion des carrières de latérite, pour les besoins d’intérêt public.



Par ailleurs, le président Sall a demandé la relance du programme national de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, est chargé « d’engager, avec toutes les parties prenantes, l’intensification de la distribution des moustiquaires imprégnées et des activités de plaidoyer auprès des communautés, en vue d’accentuer la mise en œuvre efficace du Programme national de lutte contre le paludisme ».