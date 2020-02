Sénégal : vers une grève d'un an du Syndicat des travailleurs de la justice

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) annonce avoir déposé ce jeudi un préavis de grève pour exiger du Gouvernement sénégalais la mise en œuvre définitive du protocole d’accord du 17 octobre 2018 pour l’augmentation de l’indemnité de participation à la judicature et l’octroi de la prime d’assistance judiciaire.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les travailleurs évoquent également, la publication au Journal officiel des décrets n°2018-2259 du 14 décembre 2018 et n° 2018-2261 du 14 décembre 2018 pour l’entrée en vigueur formelle des nouveaux droits de délivrances des actes judiciaires et l’uniformisation de leur application sur l’ensemble des greffes des juridictions du Sénégal.



Et la formation et le reclassement des travailleurs de la Justice dans leurs corps respectifs, en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-413 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-575 du 5 février 2019 modifiant le décret n° 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut du cadre des fonctionnaire de la Justice.



Au-delà du délai légal d’un mois sans réponses probantes, les membres du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) se réservent l’exercice de leur droit de cesser collectivement le travail conformément à l’article 25 de la constitution, et cela pour une période d’une année, pour compter de la date de dépôt du présent.