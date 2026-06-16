Sénégal vs France : le 11 de départ des Bleus avec Mbappé et Dembélé

La sélection française s'alignera en 4-2-3-1 ce mardi au MetLife Stadium pour affronter le Sénégal. Le sélectionneur a officialisé une composition résolument offensive pour ce choc.
L'animation offensive sera confiée au quatuor composé de Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ces deux derniers devraient notamment se partager la pointe de l'attaque des Bleus.
Au milieu de terrain, la récupération et l'orientation du jeu seront assurées par la paire Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot.
Derrière, devant le gardien Mike Maignan, la charnière centrale sera composée de William Saliba et Dayot Upamecano, épaulés sur les flancs par Jules Koundé et Théo Hernandez.
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