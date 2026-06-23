Sénégal vs Irak : Anthony Taylor au sifflet

La FIFA a officialisé la désignation de l'arbitre pour le match décisif entre le Sénégal et l'Irak. L'Anglais Anthony Taylor dirigera cette rencontre de la troisième journée du groupe I. L'affiche se jouera ce vendredi au stade de Toronto au Canada.



Anthony Taylor possède une solide expérience des grands rendez-vous internationaux. Habitué de la Premier League, il officie régulièrement en Ligue des champions. Il sera épaulé par ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn comme arbitres-assistants.



Cette confrontation revêt une importance capitale pour les Lions. Après deux défaites, les hommes du sélectionneur national n'ont plus le droit à l'erreur. Une victoire est impérative pour espérer décrocher une qualification en seizièmes de finale. Le Sénégal devra aussi surveiller le résultat de l'autre match et le classement des meilleurs troisièmes.