Senelec : Birame Souleye Diop annonce des réformes significatives

Le ministre du Pétrole et des Énergies, Birame Souleye Diop, a promis de mener des réformes significatives au sein de la société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec). Cette réforme est une exigence de la Banque mondiale. Elle est devenue incontournable pour les pays souhaitant continuer à bénéficier des financements de l'institution internationale, selon des sources de la BM.



Birame Souleye Diop a fait cette annonce en Tanzanie, où il représente le Sénégal au "Sommet africain de l'énergie Mission 300". Ce sommet, qui se tient du 27 au 28 janvier, a été ouvert ce lundi à Dar es Salaam. Il est organisé par le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, l'Union africaine, la Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe de la Banque mondiale.



L'objectif principal de ce sommet est de stimuler les réformes énergétiques, de mobiliser des financements et de créer des partenariats pour la transformation énergétique du continent africain. Des discussions importantes sur l'avenir de l’énergie en Afrique et les stratégies de financement pour soutenir cette transformation sont au cœur de cet événement de deux jours.



À terme, le ministre Birame Soulèye Diop Diop a souligné que ces réformes étaient fondamentales pour moderniser le secteur énergétique sénégalais, améliorer l'accès à l'électricité et répondre aux exigences internationales en matière de bonne gestion et de transparence.