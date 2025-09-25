Senelec aménage les horaires de ses agences pour faciliter l’achat de crédit Woyofal

La Senelec annonce « le réaménagement exceptionnel des horaires d’ouverture de ses agences afin de permettre aux clients d’acheter du crédit Woyofal malgré des difficultés techniques en cours. » Selon la société nationale d'électricité du Sénégal, ces perturbations sont dues à des opérations de maintenance de la plateforme informatique de vente de crédit, ce qui peut entraîner « une indisponibilité temporaire des plateformes de vente partenaires ».





Ainsi, les horaires ont été modifiés comme suit « jeudi 25 septembre : ouverture prolongée jusqu’à 21h30 ; Vendredi 26 septembre : de 07h30 à 13h30 et de 14h30 à 21h30 ; Samedi 27 septembre : de 08h00 à 18h00 et dimanche 28 septembre : de 10h00 à 18h00. »





La société nationale d’électricité a présenté ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et a rappelé que son service client reste disponible pour toute information complémentaire.

