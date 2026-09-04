Liga : Le Real Madrid s’incline 1-0 face au Betis Séville, Kylian Mbappé rate le penalty de l’égalisation

Le Real Madrid a chuté sur la pelouse du Betis (1-0), vendredi 4 septembre, lors de la 4e journée de Liga. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Parrot à la 81e minute.



Longtemps dominateurs, les Merengues ont cru égaliser en toute fin de rencontre par l’intermédiaire d’Espi puis grâce à un penalty provoqué par Vinicius Jr en toute fin de rencontre, ce vendredi 4 septembre, contre le Betis Séville (1-0). Mais la VAR puis les gants de Valles ont stoppé la résurrection du Real.



À égalité de points avec le Real (9), mais avec une journée en moins, le FC Barcelone peut prendre les rênes du championnat espagnol en cas de succès contre Valence, dimanche (14 h 15 GMT).