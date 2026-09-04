Éboulement de Dar-Es-Salam : la Guinée rend hommage aux 36 victimes, dont 17 ressortissants sierra-léonais

La Guinée a rendu hommage aux victimes de l’éboulement survenu dans la nuit du 23 août 2026 à la décharge de Dar-Es-Salam. Une cérémonie funèbre s’est tenue à la Mosquée Turque de Bambeto, sous la présidence du Premier ministre Amadou Oury Bah, qui représentait le chef de l’État, Mamadi Doumbouya.



À travers cette cérémonie, le président de la République et son gouvernement ont exprimé leur compassion et leur solidarité aux familles endeuillées, tout en rendant un dernier hommage aux personnes ayant perdu la vie dans cette tragédie, selon une note de la Primature guinéenne.



Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, des membres du gouvernement guinéen, des autorités administratives et locales ainsi que des familles et proches des victimes.



Au total, 36 dépouilles ont été présentées, parmi lesquelles celles de 17 ressortissants sierra-léonais. Cela témoigne de l’ampleur de cette tragédie qui a endeuillé de nombreuses familles en Guinée et en Sierra Leone, souligne le gouvernement guinéen.