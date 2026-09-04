Secteur social et genre : Transmission intergénérationnelle et leadership féminin au cœur d'une audience ministérielle

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Mme Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a accordé une audience, ce vendredi 4 septembre 2026, à l’ancienne ministre de la Femme, Mme Ndioro Ndiaye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du projet de Symposium de la Diplomatie féministe. Lors des échanges, Mme Ndioro Ndiaye a exposé les orientations majeures de cet événement, axé notamment sur la présence des femmes dans les instances de décision internationales, leur autonomisation en milieu rural, les questions de paix et de sécurité dans le Sahel, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre.



Au-delà de la présentation des axes stratégiques du rassemblement, cette audience a servi de cadre à un partage d'expériences intergénérationnel entre la pionnière de l'action publique féminine et la ministre en charge du département. Saluant le parcours de son aînée et les conseils transmis à cette occasion, Mme Marie Angélique Mame Selbé Diouf a réitéré son engagement à accompagner l'organisation du Symposium, tout en réaffirmant la priorité accordée par son ministère à la consolidation du leadership féminin et à la promotion de sociétés inclusives.