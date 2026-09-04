Préliminaires Coupe CAF : Diambars FC s'incline 1-3 face à l'Espérance de Zarzis de Tunisie

L’équipe de Diambars FC s’est inclinée (1-3) face à l'Espérance sportive de Zarzis, ce vendredi, sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri de Sfax, à l'occasion du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).



Pourtant bien entrés dans la rencontre, les Sénégalais ont rapidement ouvert le score dès la 13e minute de jeu. Mais les Tunisiens ont su renverser la situation en trouvant à trois reprises le chemin des filets, s'offrant ainsi une nette option avant le déplacement au Sénégal.



Le sort de cette double confrontation se jouera lors du match retour, prévu le 12 septembre 2026 à Dakar. Les Académiciens de Saly devront alors réaliser un exploit pour espérer poursuivre l'aventure.



En cas de qualification, ils retrouveraient au deuxième tour préliminaire le vainqueur de l'opposition entre Vitesse FC (Burkina Faso) et l'AS Real Bamako (Mali).