Série TECNO CAMON 50 : Redéfinir l’imagerie professionnelle grâce à la puissance de l’IA pratique

Un système d'imagerie professionnel, repensé grâce à l'IA



Le CAMON 50 Pro est un concentré de puissance conçu pour les visionnaires. Son cœur est une caméra ultra nocturne Sony IMX 896 OIS de 50 Mpx plus grand angle de 8M, leader sur le marché, conçue pour offrir une netteté exceptionnelle même dans les conditions de faible luminosité les plus difficiles. Elle est complétée par un téléobjectif 3x de 50 Mpx dédié (disponible sur les modèles Ultra 5G et Pro) qui met à votre disposition la focale emblématique de 70 mm pour les portraits. Qu'il s'agisse de capturer des gros plans flatteurs et intimes ou de saisir l'action avec une netteté remarquable à travers un stade grâce à son super-zoom IA 60x, ce système haut de gamme garantit une précision professionnelle pour chaque perspective.

Au-delà de l'objectif, le processeur d'image AI RAW 2.0 est le cerveau du système CAMON 50 Pro. Il maîtrise la lumière et les détails les plus subtils pour une précision chirurgicale et une netteté exceptionnelle. L'expérience est sublimée par le Super-Zoom FlashSnap, une innovation qui fusionne harmonieusement la capture d'action ultra-rapide et la puissance du téléobjectif. Les utilisateurs peuvent ainsi immortaliser des instants fugaces avec une précision parfaite, même à distance. Pour une créativité sans limites, le zoom automatique IA, une première dans le secteur, fait office d'éditeur mobile. Il détecte intelligemment les sujets et recadre automatiquement pour une composition optimale, transformant chaque cliché en une œuvre digne d'une galerie.

La marque technologique innovante TECNO, axée sur l'intelligence artificielle, a dévoilé aujourd'hui au MWC 2026 la série CAMON 50. Composée des CAMON 50 Ultra 5G, CAMON 50 Pro et CAMON 50, cette gamme représente une évolution audacieuse dans le domaine des technologies mobiles, alliant harmonieusement un matériel de qualité professionnelle à une intelligence artificielle intuitive et intégrée.