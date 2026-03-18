Série TECNO CAMON 50 : Redéfinir l’imagerie professionnelle grâce à la puissance de l’IA pratique

La marque technologique innovante TECNO, axée sur l'intelligence artificielle, a dévoilé aujourd'hui au MWC 2026 la série CAMON 50. Composée des CAMON 50 Ultra 5G, CAMON 50 Pro et CAMON 50, cette gamme représente une évolution audacieuse dans le domaine des technologies mobiles, alliant harmonieusement un matériel de qualité professionnelle à une intelligence artificielle intuitive et intégrée.
Un système d'imagerie professionnel, repensé grâce à l'IA
Le CAMON 50 Pro est un concentré de puissance conçu pour les visionnaires. Son cœur est une caméra ultra nocturne Sony IMX 896 OIS de 50 Mpx plus grand angle de 8M, leader sur le marché, conçue pour offrir une netteté exceptionnelle même dans les conditions de faible luminosité les plus difficiles. Elle est complétée par un téléobjectif 3x de 50 Mpx dédié (disponible sur les modèles Ultra 5G et Pro) qui met à votre disposition la focale emblématique de 70 mm pour les portraits. Qu'il s'agisse de capturer des gros plans flatteurs et intimes ou de saisir l'action avec une netteté remarquable à travers un stade grâce à son super-zoom IA 60x, ce système haut de gamme garantit une précision professionnelle pour chaque perspective.
Au-delà de l'objectif, le processeur d'image AI RAW 2.0 est le cerveau du système CAMON 50 Pro. Il maîtrise la lumière et les détails les plus subtils pour une précision chirurgicale et une netteté exceptionnelle. L'expérience est sublimée par le Super-Zoom FlashSnap, une innovation qui fusionne harmonieusement la capture d'action ultra-rapide et la puissance du téléobjectif. Les utilisateurs peuvent ainsi immortaliser des instants fugaces avec une précision parfaite, même à distance. Pour une créativité sans limites, le zoom automatique IA, une première dans le secteur, fait office d'éditeur mobile. Il détecte intelligemment les sujets et recadre automatiquement pour une composition optimale, transformant chaque cliché en une œuvre digne d'une galerie.
Cette synergie entre matériel et intelligence artificielle est validée par les dernières analyses d'imagerie de DXOMARK. « Avec le futur CAMON 50 Pro, la technologie Universal Tone exclusive de TECNO garantit un rendu d'image lumineux et dynamique, fidèle à la vision naturelle de l'utilisateur. L'ensemble de ces atouts fera du CAMON 50 Pro un choix incontournable pour un rendu précis et inclusif des tons chair à moins de 600 $ », a commenté Frédérique Guichard, PDG de DXOMARK.
L'IA au quotidien : un partenaire créatif et efficace
TECNO est convaincu que l'IA doit enrichir votre vision, et non la complexifier. La série CAMON 50 inaugure la première galerie d'art IA du secteur, un espace créatif où vos photos ordinaires se transforment en œuvres d'art extraordinaires. Grâce au modèle Dream Scape, elle offre une palette internationale de styles artistiques, vous permettant de réinventer votre monde à travers le prisme de chefs-d'œuvre mondialement connus ou d'un patrimoine local vibrant. Cette liberté créative s'étend au-delà de l'image fixe : le générateur d'images en vidéo IA donne vie à vos photos, tandis que Live Photo capture l'essence de chaque instant et que PhotoSpace 3D IA ajoute une profondeur spatiale immersive à vos clichés.
Même dans des conditions difficiles, AI Light Master 2.0 agit comme une équipe d'éclairage invisible, éliminant les reflets, les éblouissements et les ombres gênantes d'un simple clic. Au-delà de l'objectif, cette intelligence s'intègre à votre quotidien. Une clé IA dédiée met un assistant de recherche et de correction professionnel à portée de main : que vous souhaitiez synthétiser des articles complexes avec Flash Mémo en un clic, peaufiner vos légendes pour les réseaux sociaux grâce à AI Writing 2.0 ou gérer votre bien-être avec l'Assistant Santé IA. L'assistant IA Ella, désormais améliorée, est devenue un mentor polyvalent, vous accompagnant dans votre pratique dentaire et vous aidant à résoudre vos problèmes 24 h/24 et 7 j/7.
Conçu pour inspirer confiance : sécurité et durabilité bâties pour durer
Le CAMON 50 Pro est conçu pour protéger efficacement votre vie numérique. Il inaugure TGuard, l'écosystème de sécurité complet de TECNO. L'un des piliers de TGuard est sa technologie de recherche hors réseau, une première dans le secteur, qui vous permet de localiser votre appareil même sans carte SIM ou lorsque la batterie est complètement déchargée.
Le CAMON 50 Pro, modèle phare de la gamme, offre des performances fiables grâce au processeur Helio G200. Tous les modèles de la série sont dotés d'un écran AMOLED ultra-lumineux 1,5K 144 Hz pour une fluidité d'image exceptionnelle. La robustesse est primordiale : la série bénéficie des certifications IP68/IP69/IP69K, garantissant une résistance maximale à la poussière et à l'eau. Elle est également équipée d'une batterie d'une autonomie allant jusqu'à 5 ans (jusqu'à 6150 mAh, selon les marchés) et compatible avec la charge rapide Super Charge 45 W. Pour les aventuriers, la technologie innovante FreeLink permet de passer des appels et d'envoyer des messages sans réseau via Bluetooth longue portée.
« La série CAMON 50 est conçue pour vous accompagner au quotidien », a déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO. « L'IA n'est pas là que pour faire joli ; elle est là pour vous aider, que ce soit en mémorisant des informations importantes, en apportant une touche créative à vos photos ou tout simplement en rendant votre téléphone plus intelligent et plus facile à utiliser. Nous avons mis l'accent sur le fait que cette IA de pointe soit intuitive et agréable à utiliser, un prolongement naturel de votre créativité et de votre vie de tous les jours. »
Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter pr.tecno@tecno-mobile.com .
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