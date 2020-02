Série meurtres, drogue saisie, agressions: « la société sénégalaise est en train de devenir folle », selon le sociologue Youssou Mbargane Guissé

La série de meurtres enregistrée ces derniers temps au Sénégal a fait réagir le chercheur anthropologue Youssou Mbargane Guissé. Auteur du livre « La folie au Sénégal », le sociologue est convaincu, suite à ses recherches sur les pathologies des problèmes au Sénégal, que "la société sénégalaise est en train de devenir folle".



« La société sénégalaise est en train de devenir folle. La cause, il y a globalement la manière dont est structurée la direction d’organisation de notre société qui n’est pas bonne », a déclaré le sociologue auteur du livre « la Folie au Sénégal ».



Parce que, a expliqué Youssou Mbargane Guissé, « elle n’est pas fondée sur nos propres valeurs, ni des valeurs d’égalité, mais plutôt de concurrence et de corruption individuelle, d’accaparement et de dépossession, de captage, de corruption qui se sont généralisés malgré les institutions anti-corruption et de dénonciation, des institutions de veille, ça s’approfondie ».



L’invité de l’émission « Objection » de Sud Fm de ce dimanche 02 février 2020 est d’avis que ces symptômes illustratifs cités ci-dessus sont assez révélateurs et sont plus qu’inquiétants.



« On a des choses qui sont combinées comme la corruption et la drogue. Aujourd’hui, au Sénégal des tonnes de drogues dures sont saisies. Il y a pas 10 ans, ça n’existait pas, on ne connait pas ça. Cela veut dire qu’on a atteint le stade de dégradation économique », a-t-il déploré.