Serigne Mbacké Ndiaye : « Amadou Ba ne peut pas être candidat à la mairie de Dakar»

Serigne Mbacké Ndiaye, membre de la coalition au pouvoir s'est exprimé sur les candidatures aux locales de Janvier 2022. Appelant ses camarades à suivre les directives du président Macky Sall, il a soutenu que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba ne peut pas être candidat à la mairie de Dakar, lors de l'émission Grand Jury de la RFM.



« Si vous me demandez ce que je pense de Amadou Ba comme premier ministre, j'applaudis. Si vous me demandez ce que je pense de Amadou Ba comme président de la République, j'applaudis. Mais Amadou Ba comme maire de Dakar, je dis non », a dit Serigne Mbacké Ndiaye. Il a justifié sa décision par le fait qu'on ne peut pas être maire de Dakar sans diriger une communauté.



Serigne Mbacké Ndiaye a appelé les membres de la coalition au pouvoir à rester à l'écoute du président Macky Sall et de respecter sa décision en ce qui concerne les candidatures. Il a réitéré qu'il va soutenir tous les candidats désignés par le chef de l'État pour élections locales.



M. Ndiaye a déclaré que la coalition qui se forme au sein de l'opposition (Pastef, PUR, PDS, Taxawu Sénégal et FRN- Jotna) ne leur fait pas peur, étant donné que leur coalition constitue 70% de l'électorat.