Serigne Mbaye Thiam aux syndicalistes de la SDE: « nous ne pouvons pas donner plus de 10% »

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a rencontré les représentants des syndicats travailleurs de la Sénégalaise des Eaux pour discuter les 15% que les travailleurs réclament de la nouvelle société Suez qui va remplacer la Sde.



Serigne Mbaye Thiam a été très ferme sur la revendication des syndicalistes. « Nous ne pouvons pas vous donner plus de 10%. Ils ont demandé que le gouvernement diminue ses 25% pour qu’ils puissent avoir 5% de plus. Je leur ai répondu que ce pourcentage, vous y figurez, parce que vous êtes des Sénégalais de la même manière que les paysans, les éleveurs et tous les autres citoyens de ce pays ».



Selon le ministre, les syndicalistes se sont rabattus sur le pourcentage du secteur privé, estimant que ce dernier est dans son rôle d’investir et de prendre des risques. Toutefois, il persiste et signe que cette revendication ne peut pas être satisfaite.