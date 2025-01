Sétal Sunu Réew : le Président Diomaye Faye exhorte les Sénégalais à inscrire la propreté dans leur ADN

La 8ᵉ édition de la journée d'action citoyenne « Sétal Sunu Réew » s'est tenue ce samedi 4 janvier 2025 à la cité Comico de Yeumbeul Nord, dans le département de Keur Massar. Cet événement, placé sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, avait pour thème : « Sétal sa gokh, aar sa yaaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent ».



Lors de cette première mobilisation citoyenne de l'année, le président de la République a appelé à pérenniser cette initiative visant à améliorer le cadre de vie des Sénégalais. L'événement a vu la participation du ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, des autorités administratives et territoriales de Dakar, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des populations locales.



Après avoir participé aux activités de nettoyage, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance de maintenir un environnement propre pour préserver la santé de tous.



« Encourager, mais surtout appeler les autorités administratives, les élus, les conseillers départementaux et les municipalités à perpétuer cette activité salutaire pour notre santé à tous qui commence par une bonne tenue de notre environnement en termes de propreté ».



« Il n'y a pas de santé dans un environnement qui ne soit pas sain », a-t-il rappelé, tout en encourageant les autorités locales, les élus, et les citoyens à perpétuer cet élan de solidarité.



Un appel à l’engagement citoyen



Le chef de l'État a insisté sur l'importance de ne pas dégrader notre cadre de vie. « Nous tenons aujourd'hui la 8e édition de Setal Sunu Reew. Le défi reste constant que nous devons perpétuer ces activités pendant toute la durée du mandat et au-delà du mandat. Ceux qui prendront le témoin, continueront pour qu'on inscrive définitivement dans notre ADN l'instinct de rendre propre, mais surtout de ne pas salir », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Le président Faye a également appelé tous les citoyens à faire preuve de dévouement envers la patrie. « C'est à cela que j'appelle à l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire quelle que soit la forme d'engagement qu'ils ont envers le pays, de faire de façon permanente un don de soi pour la patrie pour mieux faire nation pour mieux faire peuple », a-t-il souligné.