Setién à Griezmann : "Je ne vais pas lui présenter mes excuses"

#Barça

🎙️ Setién : "Je ne vais pas présenter mes excuses à Griezmann" pic.twitter.com/T3UFgZeBb4

Voilà une nouvelle qui va nourrir plus de supputations dans les rangs du Barça ! Alors que son entrée en jeu à la 90e minute hier-soir face à l'Atlético Madrid (2-2) a relancé le débat sur son aventure catalane, Antoine Griezmann vivra des moments délicats sous le règne de son entraîneur Quique Setién. Et celui-ci ne semble pas être un soutien de premier plan. En effet, interrogé sur sa gestion du Français qui est sous le feu des critiques, l’ancien technicien du Betis Séville a tenu à assumer sa décision. Mieux, il se réserve de présenter des excuses à l'international français qui a du mal à relever son niveau de jeu avec le Barça.«Antoine est un joueur important, c'est vrai que c'est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau, assène-t-il face à des médias désireux d’en savoir plus sur la gestion du champion du monde, relégué en bout de banc désormais. Mais les circonstances m'ont obligé à faire cela. J'aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l'espoir qu'un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match;... je ne vais pas présenter mes excuses à Griezmann », tels sont les propos tenus par le coach des catalans en conférence de presse après match.