Sévérité Covid-19 au Sénégal: forte augmentation des décès entre le 19 et 25 juillet 2021

Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est en baisse en une semaine. Son score s’affiche à 0,767 le 25 juillet (contre 0,755 le 18 juillet), soit une sévérité modérée. Le pays occupe le 98ème rang dans le classement mondial (en progression de huit places par rapport au 18 juillet) et le 32ème rang dans le classement africain sur un total de 38 pays du continent (soit le même rang que le 18 juillet).



Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal a baissé (5.921 cas durant la semaine du 12 juillet au 18 juillet 2021, contre 5.167 entre le 19 et le 25 juillet 2021). Cependant, les décès ont fortement augmenté (61 décès entre le 19 et 25 juillet 2021 contre 27 décès entre le 12 et 18 juillet 2021). S’agissant du taux de maitrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il s’est amélioré pour le Sénégal. Il est passé d’un score de 0,17 le 18 juillet à 0,36 le 25 juillet 2021.