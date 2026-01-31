Calendrier des examens et concours 2026 : le ministère de l’Education rassure et annonce une publication prochaine

Le ministère de l’Éducation nationale a tenu à apporter des clarifications concernant l’élaboration du calendrier général des examens et concours. Dans un communiqué signé par le Directeur de la Formation de l’Éducation, Daouda Gueye, il est précisé que l'ensemble des dates des événements et fêtes religieuses est dûment pris en compte.



Il a également affirmé que ce calendrier, actuellement en phase de finalisation, sera publié prochainement.



Selon lui, lui ce calendrier est élaboré en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la société éducative, dans un « esprit de concertation et de respect des réalités socioculturelles et religieuses de notre pays ».



Par ailleurs, M. Gueye précise que la décision portant ouverture des examens du CFEE et du BFEM, récemment publiée et mentionnant des dates provisoires, a pour seul objectif de « permettre aux structures déconcentrées de démarrer les opérations d'enrôlement et d'inscription des candidats ». Ces dates, insite-t-il, ne constituent en aucun cas des « échéances définitives ».



Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme que le calendrier général des examens et concours fixera les dates exactes, de manière à éviter tout chevauchement susceptible de porter préjudice aux candidats aux examens et concours de la session 2026.



Enfin, le Directeur de la Formation rassure l'ensemble de la société éducative et l'invite à poursuivre l'encadrement, l'accompagnement et le soutien des élèves, afin de les conduire vers la réussite et l'excellence.