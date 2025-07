Séville : Président Bassirou Diomaye Faye plaide pour une réforme équitable de l’architecture de la dette souveraine

A Séville pour la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, le Président Bassirou Diomaye Faye a coprésidé ce mercredi 2 juillet 2025, aux côtés du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, une table ronde sur la dette souveraine, un défi pour nos pays.



« Nous avons réaffirmé une conviction simple : l’architecture actuelle de la dette n’est pas appropriée. Elle est inéquitable et souvent déconnectée des réalités de nos économies et de nos priorités en termes d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau ou à une alimentation saine et suffisante », a soutenu le Président Faye.



D’après le chef de l’État, la gestion de la dette nécessite une « réforme ambitieuse et concrète reposant sur la justice et l’équité, la transparence, la révision des règles des agences de notation, ainsi que la solidarité, avec des clauses de suspension automatique en cas de choc ».



« Ensemble, continuons de porter cette voix pour que la finance soit au service du développement humain », a conclu Bassirou Diomaye Faye.