Seydou Gueye sur le limogeage de Diakhaté: "la discipline de parti est plus importante que la liberté d’expression"

Le ministre-conseiller en communication du président de la République, Seydou Gueye, a justifié le limogeage lundi soir de Moustapha Diakhaté, ministre conseiller, estimant qu'il a fait preuve d'indiscipline de parti, car la discipline de parti est plus importante que la liberté d’expression".



«Moustapha Diakhaté a fait preuve d’indiscipline de parti. Il n’est pas aligné sur les positions du parti. Il est évident que dans le cadre du parti, la discipline de parti est plus importante que la liberté d’expression, de mon point de vue. Il va s’en dire qu’on ne peut pas être membre du cabinet du président de la République et être sur des positions divergentes avec le président de la République", a-t-il expliqué.



"Les gens ne savaient plus de quel côté était Moustapha Diakhaté. Il n’est pas aligné sur la discipline du parti et c’est très facile de dire que je défends le Sénégal, je défends les intérêts des Sénégalais. Mais nous défendons tous les intérêts des Sénégalais et du Sénégal, Personne n’a le monopole de la défense des intérêts du Sénégal et des Sénégalais», a déclaré Seydou Gueye sur les ondes de la RFM.