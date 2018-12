«Shutdown»: Wall Street s'affole, les autres places boursières sont fébriles

Il y a eu d'abord les annonces de la FED, la Banque centrale américaine, mercredi qui poursuit sa politique de resserrement monétaire en prévision d'un ralentissement de la croissance l'an prochain.Au point d'énerver Donald Trump. D'après la presse américaine, il aurait menacé de limoger le directeur de la FED, et de quoi affoler vendredi les deux indices phares Dow Jones et Nasdaq plongent... Et replongent encore après l'annonce de la paralysie partielle de l'administration américaine, conséquence directe du shutdown La Bourse de Paris s'enfonçait (-0,92%) lundi peu après l'ouverture, entraînée à la baisse par la débâcle de Wall Street de vendredi après l'entrée en vigueur du shutdown, dans une séance écourtée qui sera la dernière avant Noël.Le directeur de la FED lance une opération déminageLe secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin a reçu les dirigeants des principales banques pour s'assurer qu'elles avaient assez de liquidités pour financer l'économie d'ici la fin du « shutdown » prévue pour janvier.L'opération déminage se poursuit ce lundi avec des représentants du monde de la finance d'autant plus inquiets de la prolongation du « shutdown » qu'elle a lieu dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.Sur ce front, il y a peut-être du nouveau via ses médias hier dimanche. Pékin a assuré que des progrès ont été enregistrés dans les négociations pour rééquilibrer la balance commerciale et améliorer le climat des affaires pour les entreprises technologiques qui investissent en Chine.