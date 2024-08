« Si le PM ne fait pas sa DPG, ce serait une offense au chef d'Etat », Adji Mergane Kanouté

Adji Mergane Kanouté, député de Benno Bokk Yakaar (coalition de l'ancien régime) a déclaré que " si le Premier ministre (PM) Ousmane Sonko, ne fait pas sa déclaration de politique générale (Dpg) ce serait une offense au chef de l'Etat". Elle était l'invitée du Jury Du Dimanche, ce 18 août sur Iradio.



« Le chef de l’Etat a sollicité le président de l’Assemblée nationale pour que nous puissions réactualiser le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Et que le chef du gouvernement vient faire sa déclaration de politique générale. Donc si le chef du Gouvernement ne se présente pas, on peut considérer que ce serait l’Offense au chef de l’Etat. Parce que c’est le chef de l’Etat qui avait sollicité l’Assemblée nationale à la réactualisation. Même si nous étions déjà dans cette dynamique », a déclaré la vice-présidente du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Interpellée sur la dissolution de l’Assemblée, elle a soutenu que le président de la République a cette ‘’prérogative constitutionnelle’’. Pour Mme Kanouté, « l’article 87 de la constitution donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale après deux ans de législature. Au-delà du 12 septembre, il a ce pouvoir constitutionnel. Il peut bien dissoudre. Qu’il dissout l'Assemblée nationale ou pas, ça nous est égal. Parce que nous, nous avons été élus par le peuple sénégalais. Nous représentons le peuple sénégalais. Nous irons vers des élections anticipées et c’est sûr que nous allons imposer la cohabitation ».



Invité du JDD, Adji Mergane Kanouté a précisé qu’il est important que le PM puisse dire aux Sénégalais qu’elles sont « ses grandes orientations, les réformes et les mesures du gouvernement ».