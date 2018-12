Sicap Liberté 2 : un marabout ligote, séquestre et viole sa domestique 4 jours durant

Une dame de nationalité malienne, qui travaillait comme domestique dans une maison d'un marabout sise à la Sicap Liberté 2, a été séquestrée pendant quatre (4) jours par ce dernier. D'après les dires de la jeune femme, son employeur la forcer à coucher avec lui au moins deux fois par jour. Et cela du 1er au 4 décembre, après avoir été ligoté par les disciples dudit marabout et gardé bien au chaud dans une pièce de la maison.



Le journal Vox Populi, qui rapporte les propos de la "victime", révèle que cette dernière ne doit son salut qu'à l'arrivée de sa sœur et d'une connaissance venues pour la délivrer. La dame a profité du fait que le marabout, qui était parti chercher de quoi manger, avait oublié sur place son téléphone.



Ledit marabout a été interpellé. Il a d'abord nié tous les faits et crié à une cabale organisée pour salir sa réputation. Malheureusement pour lui, il a été enfoncé par l'expertise médicale, avant d'être déféré devant le Procureur.