Signature des accords de paix de Mongone : des armes d’anciens combattants de la base de « Diakaye » incinérées à Birassi

La base rebelle de « Diakaye », placée sous le commandement de Fatoumata Coly, a joint l’acte à la parole samedi. Les armes de ces anciens combattants ont été restituées conformément à l’accord signé avec les autorités étatiques. La cérémonie pleine a eu lieu à Birassi dans la région de Sédhiou en présence des autorités administratives et militaires de Ziguinchor, avec à leur tête le gouverneur Mor Talla Tine, confie Libération.



« Jamais dans l’histoire de ce conflit en Casamance, on a procédé publiquement à la destruction d'armes de guerre », s'est réjoui Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur régional du Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (Malao). A l'en croire, le 23 décembre fera date dans la quête de la paix en Casamance.



Mor Talla Tine, le chef de l'exécutif régional, d'ajouter : «la destruction de ces armes est un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix qui est la seule alternative viable au développement de la région et du pays. Je salue le courage des ex combattants du Mfdc et plus précisément ceux de la base de Diakaye qui ont choisi de déposer les armes ».

Le Gouverneur de Ziguinchor lance ainsi un appel aux autres fractions rebelles pour qu'elles déposent les armes.



Le représentant de l'Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du Mfdc (Irapa), Lamine Coly, a pour sa part exprimé la « volonté irréversible du mouvement d'aller dans le sens d'une consolidation de la dynamique pour encourager le retour de la paix définitive en Casamance.