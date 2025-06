Dette publique : « si l’on doit s’endetter pour payer des dettes, là il y a problème », Momar Ndao

« La dette n’est pas basée sur l’économie, mais plutôt sur des orientations établies par des ministres de l'Union européenne qui fixent les limites à ne pas dépasser. Mais avec l’arrivée du Covid, il a été autorisé aux pays concernés de pouvoir dépasser les ratios. Ce là ne veut pas dire que si le pourcentage de la dette est élevé, la dette n’est pas soutenable. Ce qui est grave, c’est quand la dette n’est pas soutenable, c’est-à-dire quand tu fais un emprunt qui ne sert pas à développer ton pays. Ou bien une dette que tu ne peux pas rembourser et fonctionner normalement après », a expliqué Momar Ndao, Président de l'Association sénégalaise des consommateurs (ASCOSEN), ce dimanche lors de son passage à l’émission « FACE AU JURY » sur PresssafrikTVHD.



Selon le président des consommateurs : « il y a des critères établis en concert avec les pays, partenaires. Ce qui est à l’origine des points de vue différents soutenus par les économistes ». Il a précisé que « ce n’est pas la dette en soit qui cause problème, mais la gestion des fonds », soulignant que « si l’on doit s’endetter pour payer des dettes, là il y a problème ». « En ce qui concerne la situation de notre pays, il faut savoir que plus on s’endette plus ça devient difficile. Parce que les bailleurs deviennent réticents au vu de la hausse de la dette. Et à cet effet, le service de la dette va connaître également une augmentation », a fait savoir Momar Ndao, Ascosen.