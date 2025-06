Cherté du loyer : « C’est le consommateur, lui-même qui ne réclame pas ses droits », Momar Ndao

Momar Ndao, président de l’Association des Consommateurs du Sénégal, s’est prononcé sur la cherté du prix du loyer. Selon lui, « personne n’a la notoriété de fixer le prix du loyer à part la loi ». À l’en croire, pour obtenir un prix de location, il faut d’abord élaborer une surface corrigée et c’est suite à cela qu’on te fixe le prix et tu n’as pas le droit de dépasser ce prix, à défaut, d’écoper une peine de prison allant jusqu’à six mois ou une amande allant jusqu’à cinq cents mil (500.000) FCFA) » , a -t-il expliqué ce dimanche lors de l’émission « FACE AU JURY », sur PresssafrikTVHD.



Mais le souci d’après-M. Ndao, « c’est son application ». Ajoutant que « Tout citoyen qui suspecte ou qui est sûr que la location qu’il paie est au-delà du prix normal, il a le droit de saisir la justice. Il doit juste se procurer les services d’un expert pour recalculer le prix de la maison. S’il s’avère que la demande est validé le surplus que le locataire a payé durant tout ce temps lui sera remboursé. Et le bailleur risque deux voir six mois de prison plus une amande ». Précisant que « c’est le consommateur, lui-même qui ne réclame pas ces droits et acquis ».



Paiement de caution à la CDC, Momar Ndao salut l’initiative. « C’est une excellente chose. Ça arrange, le bailleur, l’Etat et le locataire », a dit Momar Ndao. Expliquant : « un locataire avant de loger dans une maison, il paie une caution de deux mois. Il y vit pendant deux voire trois ans et si un jour, il décide de quitter, le bailleur doit lui rendre cette somme et si ça se trouve, le bailleur a déjà dépensé l’argent, il est obligé de se débrouiller ou d'attendre à ce qu’un autre verse une caution pour qu’il puisse lui rembourser l’argent. Cela arrange le locataire parce que lui aussi en quittant, il aura besoin de cet argent pour pouvoir louer une autre maison. Et souvent le bailleur lui fait poireauter. Cela va arranger l’Etat, car il pourra identifier tous les bailleurs et ils vont à tout prix payer les impôts ».