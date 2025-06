Rompre avec le passé : et si on écoutait enfin l’opposition ? (Par Boubacar Kambel DIENG)

Le Sénégal vit une nouvelle étape de son histoire. Une nouvelle équipe dirige le pays, portée par l’espoir d’un changement profond.



Mais pour qu’il y ait un vrai changement, il faut aussi changer notre manière de voir le pouvoir, de l’exercer… et surtout de le partager.



Pendant longtemps, l’opposition a été mise à l’écart. On a souvent dit qu’elle était composée de gens aigris ou déçus.

Pourquoi vouloir réduire l’opposition à néant ? Non, elle est régulatrice du jeu politique.

Ce choix, cette façon de voir l’autre comme un ennemi à faire taire, a blessé la démocratie. Elle a creusé des divisions et empêché le dialogue.

L’alternance véritable ne réside pas uniquement dans le changement d’acteurs, mais dans la transmutation des pratiques gouvernementales.

Instaurer une démocratie du colloque exige transcender les antagonismes partisans pour privilégier l’intérêt supérieur national.

Seule une gouvernance inclusive, embrassant diversité idéologique et pluralisme politique, peut consolider durablement les institutions républicaines sénégalaises.

Aujourd’hui, il faut changer de logique. Changer de réflexe. Ce n’est pas parce que certains opposants ont mal agi hier que le pouvoir actuel doit faire pareil.

Gouverner, ce n’est pas imiter. Gouverner, c’est faire mieux. Et pour faire mieux, il faut commencer par écouter. Écouter vraiment.

L’opposition ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une voix qui compte. Souvent, ce qu’elle dit est vrai. Elle parle des réalités que vivent les citoyens. Elle critique, oui, mais souvent avec raison.

L’ignorer, c’est perdre une partie de la vérité. Lui tendre l’oreille, c’est prendre de la hauteur.

Le Sénégal a besoin d’un nouveau climat politique, plus apaisé, plus respectueux, plus mature. Cela commence par un changement de posture. Cela commence par cette phrase simple mais puissante : nous vous écoutons.

Ceux qui dirigent aujourd’hui ont une belle occasion de faire différemment.



D’ouvrir un nouveau chapitre. D’installer une culture du dialogue, même dans les désaccords. Car c’est cela, la démocratie : parler, écouter, construire ensemble.

Pour avancer, il faut rompre avec les anciens schémas. Il faut oser le respect. Oser l’écoute. Oser faire autrement.

BKD…