Situation actuelle du Sénégal : le Club Sénégal émergent appelle à l'humilité, à l'ouverture et au dialogue inclusif

Le CSE a mis en lumière dans sa note une situation économique préoccupante, marquée par une forte pression financière et budgétaire. Selon l’organisation, l’État sénégalais est confronté à un endettement massif, à un déficit budgétaire élevé et à une dégradation de la note souveraine du pays par l’agence de notation Moody’s. Par ailleurs, "l’inflation des produits de première nécessité a considérablement impacté le quotidien des Sénégalais, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires. La campagne arachidière de 2024 a également été difficile, contribuant ainsi à une situation d’instabilité économique accrue", a fait remarquer le CSE.



Youssou Diallo et ses camarades du CSE ont souligné en outre une hausse préoccupante du chômage et du sous-emploi, particulièrement parmi les jeunes. Selon toujours, le CSE ces conditions augmentent les risques de tensions sociales et syndicales. Surtout dans un contexte où le gouvernement a récemment annoncé d’ajustements budgétaires, incluant la levée des subventions sur l’énergie et une réduction des salaires des fonctionnaires. Des décisions qui selon, le CSE ont intensifié les inquiétudes concernant la stabilité du pays.



Le CSE a regretté le manque d’initiatives de la part des nouvelles autorités pour engager un dialogue constructif avec l’opposition et les forces sociales et citoyennes. Dans ce contexte délicat, le Club reste convaincu que le dialogue inclusif est indispensable pour éviter des fractures sociales et renforcer la cohésion nationale. Le CSE a relevé également que certaines nominations au sein de l’administration publique manquent parfois de rigueur. Ce qui pourrait entraîner une politisation excessive et des contre-performances qui freinent le bon fonctionnement de l'État.





Le Club Sénégal Émergent s'est inquiété de la manière dont la reddition des comptes est actuellement gérée. Il a critiqué une gestion précipitée et dénuée de sérénité, qui laisse place à des doutes sur d’éventuels règlements de comptes politiques. En outre, le CSE a soulevé des préoccupations concernant la liberté de presse et d’opinion. Selon l’organisation, les journalistes et opposants politiques sont souvent emprisonnés. Ce qui nuit à la vitalité démocratique du pays et à l’exercice libre de la presse.



L’un des points majeurs abordés par le CSE concerne l’échec des politiques d’emploi depuis les années 1980. Face à cette situation indique le CSE, "le gouvernement semble privilégier des solutions drastiques telles que les licenciements dans les secteurs public et parapublic, plutôt que de privilégier des concertations avec les acteurs sociaux et économiques". A cet effet, le CSE appelle à une révision profonde de ces politiques en faveur d’un développement économique structuré.

Le CSE constate également que la justice sénégalaise se trouve sous pression, notamment dans le cadre de la reddition des comptes. Cette situation suscite des inquiétudes au sein de la population, qui considère que l’indépendance de la justice pourrait être compromise. Le Club Sénégal Émergent insiste sur la nécessité de rétablir la confiance dans les institutions judiciaires et de garantir la gouvernance démocratique du pays.



Dans ce contexte difficile, le CSE recommande au gouvernement de privilégier un dialogue inclusif et des concertations avec les forces vives du pays pour faire face aux défis sociaux et économiques. Le CSE insiste également sur des mesures concrètes en matière de gouvernance de la justice, de politique d’industrialisation et de création de pôles territoriaux, ainsi que sur la gestion de la question de l’emploi des jeunes et de l’immigration clandestine, qui constitue un véritable défi social.