Situation économique de Dakar Dem Dikk : El Malick Ndiaye annonce une masse salariale de plus d’un milliard de FCfa

Lors d'une conférence de presse tenue hier mardi, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, s'est exprimé sur la situation préoccupante de la société publique de transport Dakar Dem Dikk (DDD). Sous sa casquette de membre du parti Pastef, il a exposé les défis auxquels l'entreprise fait face, révélant une situation qu'il qualifie de « catastrophique ».



El Malick Ndiaye a dévoilé que Dakar Dem Dikk compte actuellement 2 814 employés en CDI (Contrat à durée indéterminée) et 327 prestataires, pour un total de 3 822 personnes. « Malgré cet effectif, la société peine à assurer les services de transport de manière optimale », a-t-il déploré. Le ministre a fait état de difficultés à mobiliser suffisamment de personnel pour assurer les voyages. Pour M. Ndiaye « c’est une situation préoccupante dans un contexte où le transport public joue un rôle crucial dans la mobilité des Dakarois. »



Une masse salariale alourdie



El Malick Ndiaye a indiqué que la masse salariale de Dakar Dem Dikk dépasse désormais un milliard de francs CFA, une charge qui pèse lourdement sur l’entreprise. Ce poids financier, combiné aux difficultés opérationnelles, rend la gestion de l’entreprise de plus en plus complexe. Il n’a pas manqué de rappeler à quel point la situation est délicate, nécessitant des réformes profondes pour assurer la pérennité du service de transport public.



Le ministre a également évoqué la dette fiscale de Dakar Dem Dikk. Il a souligné que l’entreprise est lourdement endettée, sans toutefois donner de chiffres précis lors de la conférence. Selon lui, cette dette compromet sérieusement la capacité de l'entreprise à fonctionner efficacement et à respecter ses engagements financiers.