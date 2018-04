Situation en RCA: Touadéra et la Minusca affichent leur fermeté face aux menaces

Devant les forces vives de la nation réunies à la présidence Faustin-Archange Touadéra a longuement dénoncé l'« aventure guerrière irresponsable » menée par Abdoulaye Hissène « accompagné de mercenaires étrangers » à Kaga Bandoro. « Je condamne cette entreprise de déstabilisation du pays au moment où nous mettons tout en oeuvre pour dialoguer et ramener la paix », a-t-il encore déclaré.

Fermeté affichée et partagée par le chef de la Minusca qui a aussi pris la parole. « Est-il normal de vouloir soumettre le pays tout entier aux affres d'une guerre fratricide parce qu'une action de rétablissement de l'ordre publique visait l'arrestation de criminels notoires ? » a demandé Parfait Onanga Anyanga, avant d'ajouter : « à la violence des armes, nous leur opposerons avec fermeté la force de la légitimité nationale et internationale. » Le représentant spécial a indiqué qu'il a dépêché vers Kaga Bandoro le commandant de la Force Balla Keita pour évaluer la situation.



Ce vendredi également, l'UPC d'Ali Darass a arrêté une position. « Nous soumettrons formellement au gouvernement nos revendications dans les jours qui viennent : la fin de l'opération au Km5, le cantonnement des Russes et la non-participation des FACA aux opérations de désarmement »,