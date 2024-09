Situation hydrologique du fleuve Gambie : le Ministère invite les populations à la vigilance maximale

Il est constaté une montée subite et fulgurante du niveau de l’eau à la station de Kédougou, d’après une note du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Qui, dans un communiqué de presse N° 08 du 10 septembre 2024 parvenu à PressAfrik, fait état de la situation hydrologique du fleuve Gambie.

Selon la source, le niveau de la montée « a atteint 6,97 mètres ce mardi 10 septembre à 17 heures, alors que la cote d’alerte y est de 07 mètres, soit un écart de 03 cm ».



« Face à la situation d’atteinte imminente du seuil critique qui comporte des risques de débordement du fleuve par endroits, notamment dans les zones basses, le Ministère invite les populations et porteurs d’activités riverains à observer une vigilance maximale », a ajouté la même source.