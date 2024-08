Situation hydrologique : le ministère de l'Hydraulique alerte sur un risque de débordement du fleuve Sénégal

Pour prévenir les inondations, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement surveille en permanence le niveau des fleuves Sénégal et Gambie grâce à des stations de mesure. A travers un communiqué, le ministère alerte sur un risque de débordement du fleuve Sénégal.



« Le Ministère informe qu'à la date de ce jeudi 22 août 2024, le niveau de l'eau à Bakel qui était de 9,52 mètres à 08 heures est monté à 9,57 mètres à 12 heures, soit à 43 centimètres seulement de la cote d'alerte qui est de 10 mètres », renseigne le communiqué.



Par conséquent, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement indique que si la tendance pluviométrique actuelle se poursuit, le « seuil critique pourrait être atteint dans les prochaines heures ; ce qui entrainerait des débordements du fleuve par endroits, notamment sur l'axe Bakel – Matam ».



D’ailleurs, les services du ministre Cheikh Tidiane Dièye invitent les « populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords du fleuve Sénégal sur l'axe susmentionné, parallèlement aux diligences que l'Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d'eau ».