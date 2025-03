Six Nations: la France sacrée après un combat acharné et une série de records contre l’Écosse

C’était une soirée où rien ne pouvait arrêter les Bleus. Après 40 premières minutes traversées dans la douleur et une courte avance au score, le XV de France a activé la marche avant pour ne laisser aucune chance aux Écossais et s’adjuger un nouveau sacre dans le Tournoi des Six Nations. En prime, les Bleus se sont payé plusieurs records ce soir à Saint-Denis pour couronner une édition 2025 du Tournoi terminée en trombe et qui sera un jalon majeur dans leur route vers le Mondial 2027.



Dans un Stade de France déjà en fusion avant même l’entrée des joueurs sur la pelouse, la Marseillaise a résonné comme rarement pour accompagner les Français vers un nouveau sacre tant attendu. Et avec le carton plein de l’Angleterre face au Pays de Galles (68-14) et le point du bonus offensif en poche avant même la pause pour les Anglais, la France était fixée sur son sort avant de fouler la pelouse du Stade de France et avait son destin en mains.



Lancés comme des diables au coup d’envoi, les Français ont mis la pression d’entrée, comme sur ce ballon porté permettant Thomas Ramos d’ouvrir le score (3-0, 4e) et de continuer à faire grimper son compteur de points (433 pts). Au son des cornemuses présentes dans les tribunes, les Écossais ont montré leur solidité dans les premières minutes du match. Mais la furia bleue n’a cessé de s’abattre sur le XV du Chardon, passant même tout près de l’essai sur cette course en solitaire de Moefana sur l’aile droite (7e) malgré un ballon rasant un peu trop long pour aplatir.



Une première période dans la douleur pour les Bleus

Inspiré par son coéquipier, Louis Bielle-Biarrey a surgi à son tour comme une fusée dans les secondes suivantes pour transmettre à Ntamack, trop juste pour réussir à déborder la défense écossaise (9e). Rugueux et attentifs, les Écossais ont failli céder alors que les Bleus n’étaient plus qu’à quelques centimètres de leur ligne, mais ont résisté encore et toujours à leurs assauts (14e). Mais ce n’était que partie remise puisque, après avoir repoussé la joie du public français pendant un bon quart d’heure, les Écossais ont fini par voir Yoram Moefana se faufiler pour aller inscrire le premier essai du match (10-0, 18e). Bien plus que suffisant pour entendre rugir à nouveau l’hymne français dans les gradins.



Un mauvais geste de Mauvaka (19e) est venu ternir la bonne dynamique française, permettant à l’Écosse d’ouvrir son compteur (10-3, 20e). Mais rien ne semblait pouvoir dévier ces Bleus de leur course : une fulgurance au pied de Maxime Lucu a fait croire au second essai, manqué de peu, au public tricolore. Bien campés dans le camp écossais, les Bleus ont récupéré une nouvelle pénalité (13-3, 26e) permettant au Toulousain Thomas Ramos de culminer à présent à 438 points marqués et de dépasser le record en équipe de France détenu jusqu’à présent par Frédéric Michalak (436 points).



Le XV du Chardon est ensuite revenu en suite talonner les Français, avec un essai de Graham qui a bien échappé au plaquage de la défense bleue (13-10, 29e). Monopolisant le ballon dans le camp français, les Écossais ont donné des sueurs froides au Stade de France dans les dernières minutes de la 1re période, redoublant d’efforts pour revenir à niveau sur pénalité (13-13, 36e) et prouver que la victoire devra être obtenue de haute lutte par la France pour remporter le Tournoi. Thomas Ramos est venu redonner l’avantage aux siens sur un nouveau coup de pied (16-13, 38e), mais les Ecossais ont continué de malmener la défense française en allant aplatir à nouveau avant que leur essai ne soit annulé pour un pied posé en touche, pour le plus grand plaisir des supporters français.