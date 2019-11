Six mois de prison ferme pour Abdoulaye Diop pour avoir arnaqué des boutiques Orange Money

Attrait à la barre des flagrants délits pour des faits d’escroquerie au détriment de gérants de boutiques Orange Money dans les quartiers de Nord Foire, Scat-Urbam, Liberté 6 etc., Abdoulaye Ba a reconnu les faits. Le fourbe se rendait dans les kiosques et boutiques Orange Money pour demander aux gérants de lui faire des dépôts. Et après avoir reçu la transaction, il prenait la fuite. Il a ainsi réussi à arnaquer cinq gérants de boutiques Orange Money pour un montant de plus de 400.000 francs. Après plusieurs plaintes déposées par les victimes, le prévenu a été arrêté par la police de la cybercriminalité. Ce qui lui a valu sa comparution à la barre des flagrants délits du Tgi de Dakar.



D’après le Ministère public, il a conduit les gendarmes sur les différents lieux où il a commis ses forfaits. Le parquet a requis un an de prison ferme contre le prévenu. Quant au conseil de la défense, Me Mbaye, il a sollicité l’application bienveillante de la loi pénale et la compréhension du tribunal pour son client qui a reconnu les faits depuis l’enquête préliminaire puis à la barre du tribunal.



Pour lui, son client n’est pas un escroc de haut vol. Il n’a pas été entendu par le tribunal qui a condamné le pré- venu à six mois de prison ferme et à la restitution des montants extorqués à chacune des parties civiles.



Le Témoin