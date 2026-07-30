Social : le CIAAS salue les réintégrations à la SN HLM et exige le règlement des autres dossiers de licenciement

Dans un communiqué rendu public ce 30 juillet 2026, le Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalaise (CIAAS) réclame l'accélération du traitement de l'ensemble des cas de licenciements en suspens dans le secteur public et parapublique. Cette sortie fait suite à la réintégration effective de neuf cadres de la SN HLM, une avancée saluée par le syndicat qui appelle désormais à généraliser cette dynamique d'apaisement social.



Le CIAAS s'est félicité de la résolution du dossier de la SN HLM, attribuant cette avancée à l'implication du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et du ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté. Selon l'organisation, cette décision traduit la volonté gouvernementale de préserver un climat social apaisé à travers un dialogue « permanent, sincère et responsable ».



Malgré cette avancée, le collectif rappelle que de nombreuses situations restent critiques et demande une intervention urgente pour les travailleurs du Port autonome de Dakar, de Dakar Dem Dikk et du ministère des Mines et de la Géologie. Le CIAAS interpelle également l'État sur des cas non intégrés au Pacte de stabilité sociale, exigeant des solutions concrètes pour plusieurs groupes de travailleurs. Sont notamment concernés : 31 agents de la DGUA affectés à la SONAGED (qui réclament plus d'un an d’arriérés de salaire), 93 agents du programme CIEL du ministère de l’Emploi, 32 travailleurs du Programme Projet Entreprises du ministère de la Formation professionnelle, 11 agents de l’AIBD basés à l’aéroport de Matam, 8 agents licenciés du PUMA, les anciens employés de Nono Crédit de la DER/FJ, ainsi qu'Alioune Sarr de la Direction générale de la Réglementation et de la Construction de l’Habitat.



Enfin, le syndicat exprime sa satisfaction quant à l'annonce faite en Conseil des ministres concernant la parution prochaine d'une circulaire rappelant aux ministères et structures parapubliques l'obligation de respecter la législation du travail. Pour le CIAAS, l'application stricte de cette mesure et la réintégration rapide des agents permettraient de sortir de nombreuses familles de la précarité tout en instaurant une stabilité durable au sein de l'administration.