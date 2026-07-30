Justice en Ouganda : L'opposant Kizza Besigye s'effondre au tribunal et finit en réanimation

L'état de santé de la figure de l'opposition ougandaise Kizza Besigye suscite une vive inquiétude. L'ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, devenu son principal adversaire, s'est effondré en pleine audience ce mercredi 29 juillet avant d'être admis d'urgence en soins intensifs à l'hôpital public de Mulago, à Kampala, selon RFI.



Enlevé en 2024 lors d'un déplacement au Kenya puis ramené de force en Ouganda, l'opposant fait désormais face à la justice pour des accusations de trahison. Il a fait un malaise alors qu'il contestait avec virulence les avocats désignés d'office par l'État. Selon son épouse Winnie Byanyima et des sources hospitalières citées par l'AFP, Kizza Besigye se trouvait dans un état critique, « inconscient et insensible aux stimuli » lors de son admission.



Son avocat, Maître Kato Tumusiime, a dénoncé des conditions de détention qui auraient détérioré son état et suggère qu'il pourrait avoir subi des mauvais traitements, de la violence ou de la torture. Estimant que la procédure ne peut pas se poursuivre dans de telles conditions, la défense réclame la suspension du procès et sa remise en liberté pour des soins adaptés. L'épouse du prévenu avait déjà dénoncé l'an dernier des conditions de détention « inhumaines » dans une cellule surpeuplée, évoquant même un complot visant la vie de son mari sous le régime du président Yoweri Museveni.

