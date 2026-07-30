Le CORED reçoit 200 exemplaires de la Charte des journalistes pour promouvoir l’éthique et la déontologie dans les médias

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a reçu, ce jeudi 30 juillet 2026, un don de 200 exemplaires de la Charte des journalistes du Sénégal, réalisés sous forme de tableaux en vinyle PVC, selon un communiqué de l’instance d’autorégulation.



D’après le communiqué, ce don a été offert par la Coopération allemande GIZ, à travers son projet régional « Renforcer la fiabilité de l’information en Afrique de l’Ouest », mis en œuvre au Sénégal et en Côte d’Ivoire depuis 2024.



La remise officielle a été effectuée par Mme Yacine Fall Keïta, conseillère technique/Projet régional.



Selon le CORED, ces tableaux seront distribués dans les différentes rédactions du pays dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation initiée par le CORED. “L’objectif est clair : permettre aux journalistes de mieux connaître et appliquer les principes éthiques et déontologiques qui encadrent l’exercice du métier”, peut-on lire.



Le communiqué rappelle qu’un premier lot, acquis avec l’appui de Reporters Sans Frontières (RSF), avait déjà été remis à la Maison de la Presse Babacar Touré ainsi qu’aux rédactions radio et télévision de la RTS.



Le CORED annonce également une prochaine tournée dans les rédactions et les écoles de formation en journalisme afin de poursuivre cette action de promotion d’une presse professionnelle, responsable et crédible.



Enfin, le président du CORED ainsi que tous les membres de l'instance d'autorégulation remercient la GIZ pour cet accompagnement précieux au service de la qualité de l’information et du renforcement de l’éthique journalistique au Sénégal.