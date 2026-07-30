Drogue : la BRS démantèle un vaste réseau à Dakar, six interpellations et saisie d'une importante quantité d'ecstasy

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé un réseau présumé de trafic de drogue au terme d’une opération menée dans la nuit du 24 au 25 juillet 2026. L’intervention a permis l’interpellation de six (6) individus et la saisie d’une importante quantité de produits illicites, selon la Police nationale.



Le bilan des saisies comprend 16,5 grammes de haschisch, 13 sachets de kush, 280 pilules d’ecstasy, ainsi qu’un véhicule Volkswagen, trois motos scooters, du matériel de conditionnement (balances et films étirables), dix téléphones portables et une somme d’argent.



D’après la Police nationale, cette opération est le fruit de l’exploitation d’un renseignement ayant permis aux éléments de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de suivre les activités d’un réseau opérant entre Ouakam, Ngor, les Almadies et le Point E.



Les enquêteurs ont mené plusieurs filatures et interpellations successives avant d’effectuer une perquisition à Grand Dakar, qui a conduit au démantèlement du réseau.



Placés en garde à vue, les six mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues, ainsi que pour blanchiment de capitaux, précise la Police nationale.