Magal 2026 : le Khalife général des Mourides appelle à la paix et à l'unité nationale devant Ousmane Sonko

En prélude à la célébration du Grand Magal de Touba, prévue le dimanche 2 août 2026, le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Ousmane Sonko, s'est rendu, ce jeudi 30 juillet, dans la ville sainte de Touba pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Selon une note de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a présenté ses salutations respectueuses au guide religieux avant de lui réitérer toute sa considération. Il a ensuite magnifié la portée spirituelle et historique du Grand Magal de Touba, événement majeur de la Mouridiyya qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.



En outre, le président de l’Assemblée nationale a magnifié les valeurs de foi, de résilience, de travail et de paix qu'il incarne.



En réponse, le Khalife général des Mourides a renouvelé son appel à la paix, à l'unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale. Serigne Mountakha Mbacké a également formulé des prières pour Ousmane Sonko ainsi que pour le Sénégal.